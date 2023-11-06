Что женщины терпеть не могут в постели: совет всем мужчинам

Стало известно о частых проблемах при взаимоотношениях в паре

Многим женщинам сложнее достичь удовлетворения в постели, чем мужчинам. И во всем, согласно опросам, они винят свою вторую половину.

Как указывается в данных исследования, во время близости оргазм испытывают порядка 85% мужчин и лишь 46% женщин. Но при самоудовлетворении разрыв не настолько большой – 86 и 88% соответственно. В качестве объяснений дамы указывают, что их партнеры просто "не умеют это делать правильно", а они стесняются объяснить подробнее.

Специалисты полагают, что во многом на проблемы в постели влияет современная культура, отсутствие полового воспитания. Женщины признаются, что им нужно нечто большее, чем обычно дает партнер. И они терпеть не могут, когда интим ограничивается простым набором приемов.

Эксперты в области сексуального просвещения дали совет всем мужчинам, порекомендовав относится к интимным взаимоотношениям с возлюбленной как к развивающемуся процессу и исследовать грани взаимного удовольствия, чтобы потом дама могла спокойно сообщать об этом партнеру.

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