Что женщины терпеть не могут в постели: совет всем мужчинам

Что женщины терпеть не могут в постели: совет всем мужчинам
Фото: freepik.com
Стало известно о частых проблемах при взаимоотношениях в паре

Многим женщинам сложнее достичь удовлетворения в постели, чем мужчинам. И во всем, согласно опросам, они винят свою вторую половину. 

Как указывается в данных исследования, во время близости оргазм испытывают порядка 85% мужчин и лишь 46% женщин. Но при самоудовлетворении разрыв не настолько большой – 86 и 88% соответственно. В качестве объяснений дамы указывают, что их партнеры просто "не умеют это делать правильно", а они стесняются объяснить подробнее. 

Специалисты полагают, что во многом на проблемы в постели влияет современная культура, отсутствие полового воспитания. Женщины признаются, что им нужно нечто большее, чем обычно дает партнер. И они терпеть не могут, когда интим ограничивается простым набором приемов.

Эксперты в области сексуального просвещения дали совет всем мужчинам, порекомендовав относится к интимным взаимоотношениям с возлюбленной как к развивающемуся процессу и исследовать грани взаимного удовольствия, чтобы потом дама могла спокойно сообщать об этом партнеру.

Ранее популярная певица рассказала, как ей предлагали интим "за гроши".

Источник: Daily Star

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