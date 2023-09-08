Популярная певица рассказала про интим "за гроши"

Популярная певица рассказала про интим "за гроши"
Zivert. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артистку хотели увезти за границу

Певица Юлия Сытник, выступающая под псевдонимом Zivert, резко взошла на олимп и стала популярной. При этом до славы она пережила немало, у нее были разные периоды в жизни, в том числе очень сложные.

Путь к славе для Zivert был непростым. С 2010 по 2012 год она работала стюардессой. Но поработав несколько лет с авиакомпаниями, поняла, что это совсем не ее. В 2014 Юлия решила заняться вокалом, приняла участие в вокальном конкурсе и победила. Начинающая звезда взяла себе псевдоним Зиверт – это девичья фамилия ее матери. В свежем интервью певица призналась, что однажды до того, как взойти на сцену, она еще и работала танцовщицей в ночном клубе. В те времена ей поступали довольно странные предложения, в том числе "секс за гроши".

"Как это происходит – к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: "Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить", – рассказала 32-летняя певица Зиверт. 

Напомним, ранее Zivert сообщила об увольнении своего директора Влада Полякова из-за продажи билетов на ее несуществующие концерты. В итоге деньгами он распоряжался на свое усмотрение. Вместо Полякова на эту должность певица назначила Евгению Лазаревскую.

Источник: Вопрос Ребром ✓ Надежный источник
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