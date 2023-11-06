О чем нельзя говорить в присутствии мужчины: совет девушкам

О чем нельзя говорить в присутствии мужчины: совет девушкам
Фото: www.unsplash.com
Некоторые темы под строгим табу

Выстраивание теплых отношений между мужчиной и женщиной – целая наука. Для того чтобы союз был крепким и приносил только радость, стоит придерживаться определенных советов. Так, некоторые темы лучше не поднимать в присутствии любимого мужчины.

Например, не стоит при мужчине негативно отзываться о своих бывших возлюбленных. Молодые люди в принципе не очень любят сплетни, а оскорбительные высказывания о других мужчинах могут навести их на мысли о том, что и про него за глаза женщина говорит плохие вещи.

Также благоверному вряд ли будет интересна информация о новых тенденциях в мире моды. Рассказ о том, что женщина нашла новое классное косметическое средство, тоже может утомить мужчину.

Кроме того, в присутствии посторонних не стоит одергивать благоверного, если он что-то перепутал в рассказе. Если женщина считает, что молодой человек слишком много фантазирует, этот деликатный вопрос нужно обсудить наедине, а не пытаться пристыдить его при других людях.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что мужчинам не стоит делать в постели, чтобы не разочаровать свою возлюбленную.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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