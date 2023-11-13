Кто и зачем планировал убийство Соловьева

Кто и зачем планировал убийство Соловьева
Владимир Соловьев. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Такая известная фигура сильно мешала врагам страны

Главный фигурант в деле о подготовке к устранению телеведущего Владимира Соловьева Максим Дружинин заявил, что причиной покушения на журналиста стала профессиональная деятельность и активная поддержка спецоперации со стороны последнего.

Другой фигурант дела, Василий Стрижаков, по версии следствия, совершал преступления в невменяемом состоянии. По его словам, в случае успеха участникам полагалось миллион рублей от украинских кураторов.

В 2022 году Федеральная служба безопасности сообщила о задержании группы из шестерых человек, называемых членами National Socialism/White Power* (террористическая организация, запрещена в России). По версии следователей, те планировали устранить Соловьева по указу СБУ.

Ранее главред телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян указала, что частая публикация западных информационных ресурсов с явно сомнительными данными об армии РФ преследует единственную цель – подорвать страну изнутри и добиться того, чтобы россияне перестали защищать свою Родину, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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