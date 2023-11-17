Общество заплатит за курение

В дело была вынуждена вмешаться Генпрокуратура

Сегодня, 17 ноября 2023 года Госдума планирует принять скандальный законопроект № 448566-8 в рамках которого предусмотрено шоковое, на 110%, повышение акцизов на популярные у более чем 10 млн россиян электронные сигареты, в народе просто называемые вейпами.

Ранее, рассмотрение законопроекта было запланировано на 13 ноября 2023 года, но было дважды перенесено в связи с широчайшим общественным резонансом. Против введения высказались многие общественные деятели, представителей деловых объединений России, военкоры. Среди аргументов противники законопроекта указывают на отсутствие проработки последствий разового повышения акциза на более чем 100%, риски увеличения доли контрафактной продукции, массовое недовольство граждан России, потери бюджета.

Сами депутаты разводят руками, перекладывая ответственность за потенциальный последствия на другие министерство и службы. Так об этом в интервью заявил член Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

При этом, ранее в аналогичной ситуации, когда были введены необоснованные ничем повышенные пошлины утилизационного сбора в отношении транспортных средств, которые граждане России ввозят на территорию страны, депутаты использовали те же аргументы.

В результате этого общественный протест привел к тому, что в дело была вынуждена вмешаться Генпрокуратура и взять дело под свой контроль, так как количество заявлений от пострадавших и оказавшихся в безвыходном положении людей оказалось слишком много.

При этом стоить отметить, что недовольство общественности, деловых кругов и Z-журналистов вызвало не сколько повышение акцизов, сколько сам факт неоднократного принятия Госудмой законопроектов в которых содержатся шоковые повышения акцизов и сборов без подготовки и предварительной работы с обществом. В условиях проведения СВО и предстоящего выборного цикла неосмотрительность законотворцев приводит к появлению существенных рисков и усилению протестных настроений в обществе, воспользоваться которыми, безусловно, не побрезгуют все оппоненты России.