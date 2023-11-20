Натоптыши исчезнут: делаем маску всего из одного компонента

Натоптыши исчезнут: делаем маску всего из одного компонента
Фото: unsplash.com
Эффект обязательно понравится всем

Мозоли на ступнях могут доставлять массу дискомфорта. Довольно часто к их появлению приводят неудобная обувь и долгая ходьба. В результате кожа пяток становится более сухой и образуются натоптыши. "Утро.ру" расскажет способ, благодаря которому они исчезнут, а ступни порадуют своей мягкостью и ухоженностью.

Для избавления от натоптышей делаем маску всего из одного компонента – кефира. Берем продукт максимальной жирности, которую получится найти. Его нужно нагреть примерно до 37 градусов, чтобы был теплее, чем ноги, и налить в плотные целофановые пакеты.

Туда же помещаем чистые ноги и завязываем все на голени. Сверху надеваем шерстяные носки – они не должны стягивать ступни. 

Маску следует держать на ногах примерно полтора-два часа, а после смыть под теплой водой и нанести жирный крем. Результат обязательно порадует, а от натоптышей не останется и следа.

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Источник: Утро.ру

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