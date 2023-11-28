Глава Башкортостана навестил воинов-земляков во время поездки в Донбасс

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Донбасс пообщался с бойцами мотострелкового полка "Башкортостан", пообщавшись с командованием и личным составом.
Хабиров поговорил с командирами и бойцами, выслушав их просьбы. Глава республики пожелал защитникам Родины достойной службы, добавив, чтобы те берегли себя. А регион будет оказывать бойцам поддержку и возьмет на себя заботу об их родных.
"Если есть какие-то вопросы по домашним, дайте нам знать – мы во всем поможем", – указал Хабиров.
В ходе общения с военными корреспондентами Хабиров указал, что от бойцов не поступало никаких просьб, связанных с материально-техническим снабжением. Регулярная доставка всего необходимого успешно налажена. Для бойцов налажено питание, в тылу имеются необходимые предметы быта, блиндажи внутри обшиты деревом.
"Когда я навещаю воинов-земляков, всегда интересуюсь, как они устроились, как живут, есть ли потребность в чем-то. Питание хорошее, одежда хорошая, есть необходимые предметы быта, оборудование – все это очень важно", – подчеркнул глава республики.
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