Глава Башкортостана навестил воинов-земляков во время поездки в Донбасс

Глава Башкортостана навестил воинов-земляков во время поездки в Донбасс
Радий Хабиров. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Хабиров поговорил с защитниками Родины и справился обо всем необходимом

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Донбасс пообщался с бойцами мотострелкового полка "Башкортостан", пообщавшись с командованием и личным составом. 

Хабиров поговорил с командирами и бойцами, выслушав их просьбы. Глава республики пожелал защитникам Родины достойной службы, добавив, чтобы те берегли себя. А регион будет оказывать бойцам поддержку и возьмет на себя заботу об их родных.

"Если есть какие-то вопросы по домашним, дайте нам знать – мы во всем поможем", – указал Хабиров.

В ходе общения с военными корреспондентами Хабиров указал, что от бойцов не поступало никаких просьб, связанных с материально-техническим снабжением. Регулярная доставка всего необходимого успешно налажена. Для бойцов налажено питание, в тылу имеются необходимые предметы быта, блиндажи внутри обшиты деревом.

"Когда я навещаю воинов-земляков, всегда интересуюсь, как они устроились, как живут, есть ли потребность в чем-то. Питание хорошее, одежда хорошая, есть необходимые предметы быта, оборудование – все это очень важно", – подчеркнул глава республики.

Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан ✓ Надежный источник
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