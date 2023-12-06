Зло не пройдет: делаем действенные обряды для защиты дома от нечисти

Зло не пройдет: делаем действенные обряды для защиты дома от нечисти
Фото: unsplash.com
Особых усилий не потребуется

Наш дом – наша крепость. Но иногда по неведомым причинам приятная атмосфера в нем и чувство защищенности могут улетучиваться. Зачастую, в этом виноваты злые силы, которые под разными видами могут проникнуть внутрь. 

Существует несколько обрядов, способных защитить дом от нечисти – после них зло никогда не пройдет в жилище. 

1. Ритуал со святой водой. Она, как известно, обладает чудодейственной силой. Ее можно использовать и для защиты от злых духов. Для этого смешиваем святую воду с щепоткой соли и перца и протираем пороги и двери. Затем выходим из дома, разворачиваемся к нему спиной и говорим: "Защити мой дом от нечисти и сглаза. Больше зло никогда не войдет внутрь". 

2. Ритуал с зеркалом. Берем два одинаковых зеркала и соединяем их вместе так, чтобы отражающая сторона была снаружи. Затем закрываем их кусками кожи и плотно зашиваем, приговаривая: "Защити от меня и мой дом, отгони зло подальше". Повесить оберег следует высоко, но чтобы его никто не видел.

3. Ритуал с булавкой. Обряд является самым простым. Берем новую булавку и крепим к какому-то предмету в доме. Это может быть штора или ковер. Периодически проверяем, чтобы иголка не почернела – если заметите это, то ее нужно срочно закопать под деревом и уйти оттуда, не оглядываясь.

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Источник: Утро.ру
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