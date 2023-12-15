Счастливые люди чаще общаются с незнакомцами: обнаружена связь

Это помогает людям ощущать собственную ценность

Психологи турецкого университета Сабанчи выяснили, что коротковременный сеанс общения с незнакомцами связан с ощущением уровня счастья у человека. К такому выводу они пришли, изучив данные жителей Турции и Великобритании после опроса, сообщает портал "Ридлайф.ру".

Оказалось, что те, кто чаще вел небольшие беседы с людьми на улицах, в общественных местах также сообщали и о более высоком уровне удовлетворенности собственной жизнью. Те, кто был более обособлен и замкнут, напротив, были менее счастливы.

Специалисты полагают, что даже короткое общение с незнакомцами позволяет человеку чувствовать себя частью общества, а следовательно более ценными.

Источник: Ридлайф.ру

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