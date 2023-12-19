На какой стороне фольги правильно запекать еду: об этом никто не знал

Каждая сторона имеет свои особенности - нужно отталкиваться от того, что вам требуется

Вот уже более ста лет человечество использует для приготовления еды в печи фольгу из алюминия – за счет такого материала она проявила себя как долговечное и дешевое средство, в отличие от аналога из олова. Однако не многие знают, что одна сторона фольги глянцевая, а вторая – матовая. И при использовании каждой есть свои нюансы.

Алюминиевая фольга прекрасно защищает от света, кислорода, влаги и вредных микроорганизмов. А еще она прекрасный теплопроводник, из-за чего постоянно применяется в приготовлении пищи. При ее производстве материал укладывается в два слоя. В итоге одна сторона, соприкасающаяся с валиком, выходит глянцевой, а вторая – матовой. Так на какой же стороне нужно готовить?

"Правильной" стороны нет. Все определяется тем, что вам требуется. Однако при снижении перегрева глянцевую сторону нужно сделать наружной. Так вы защитите блюдо от пригорания.

А для того, чтобы еда не прилипала, блюдо выкладывают на блестящую поверхность. Причина следующая: матовая сторона отличается большим сцеплением с пищей.

Если же вам нужно быстро запечь еду, кладите продукты на глянцевую сторону, отражающую тепловые лучи. Она накроет блюдо и поглотит больше тепла – а потому все приготовится быстрее.

А ранее "Утро" рассказывало, как один вредный совет из Интернета стал причиной массовых поломок микроволновых печей у читателей.