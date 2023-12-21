Пять деталей выдают "колхозницу": вердикт стилиста

Каждая дама мечтает выглядеть, как утонченная и интеллигентная леди. Однако некоторые не модные вещи и привычки могут испортить весь образ. Известный стилист Владислав Лисовец рассказал, какие детали превращают женщину в колхозницу и провинциалку.
Нарощенные ресницы
Когда-то такой перманентный макияж глаз пользовался огромной популярностью. Действительно, искусственные реснички можно было наклеить и на месяц забыть о туши. Однако сегодня в моде натуральность, так что подобные вычурные элементы декора на лице выглядят дешево.
Графичные брови
Слишком яркий макияж бровей тоже давно вышел из моды. Дамы, которые продолжают вырисовывать геометрические фигуры на месте бровей, рискуют прослыть провинциалками.
Платья с рукавом-фонариком
Мода – сфера крайне не постоянная. В какой-то момент платьишки с рукавами в виде фонариков предавали женщине нежный и воздушный вид, а сегодня уже считаются проявлением простоватости и дурного вкуса.
Приталенные куртки
Приталенная верхняя одежда тоже давно не в моде. Сегодня, чтобы прослыть утонченной, но современной девушкой, лучше отдавать предпочтение вещам оверсайз. Стоит выбирать куртки и пиджаки свободного кроя.
Обтягивающие джинсы
Сильно обтягивать свое тело в последнее время в принципе не модно. Это раньше девушки пытались натянуть на себя узенькие брючки и водолазки. Сегодня такие вещи – проявление дурного вкуса, так что обтягивающие джинсы пора выбросить из гардероба.
К слову, ранее стилист Владислав Лисовец рассказал
, в каких вещах не стоит встречать Новый год.