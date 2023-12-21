Пять деталей выдают "колхозницу": вердикт стилиста

От некоторых привычек и вещей пора избавиться

Каждая дама мечтает выглядеть, как утонченная и интеллигентная леди. Однако некоторые не модные вещи и привычки могут испортить весь образ. Известный стилист Владислав Лисовец рассказал, какие детали превращают женщину в колхозницу и провинциалку.



Нарощенные ресницы



Графичные брови

Платья с рукавом-фонариком



Приталенные куртки

Обтягивающие джинсы