Вот как сохранить здоровое сердце до самой старости: ученые провели эксперимент

Начинать нужно уже сегодня

Шведские ученые из Университета Гетеборга провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с регулярными тренировками, нагружающими сердечно-сосудистую систему, имеют меньший риск госпитализации на фоне развития заболеваний соответствующей группы, в отличие от тех, кто не занимается регулярными кардиотренировками.

Портал "Ридлайф.ру" уточняет, что в исследовании принимали участие более 91 тыс. человек, которые прошли кардиотесты на велосипеде с измерением массы, роста и артериального давления. При тестировании также учитывался образ жизни с общим состоянием здоровья.

При сравнении изменений в аэробной физподготовке участников выяснилось, что те, кто регулярно занимался аэробными нагрузками, имели на 9% больше шансов избежать госпитализации. А улучшение выносливости, которой участников удалось достигнуть за счет спортивных нагрузок, снизило количество госпитализаций на 13% в сравнении с группой людей, чья выносливость была ухудшена при проведении эксперимента.

Ученые уверены, что результаты являются доказательством необходимости включить аэробные нагрузки в профилактические меры.