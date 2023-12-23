Вот как сохранить здоровое сердце до самой старости: ученые провели эксперимент

Вот как сохранить здоровое сердце до самой старости: ученые провели эксперимент
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/www.globallookpress.com
Начинать нужно уже сегодня

Шведские ученые из Университета Гетеборга провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с регулярными тренировками, нагружающими сердечно-сосудистую систему, имеют меньший риск госпитализации на фоне развития заболеваний соответствующей группы, в отличие от тех, кто не занимается регулярными кардиотренировками.

Портал "Ридлайф.ру" уточняет, что в исследовании принимали участие более 91 тыс. человек, которые прошли кардиотесты на велосипеде с измерением массы, роста и артериального давления. При тестировании также учитывался образ жизни с общим состоянием здоровья.

При сравнении изменений в аэробной физподготовке участников выяснилось, что те, кто регулярно занимался аэробными нагрузками, имели на 9% больше шансов избежать госпитализации. А улучшение выносливости, которой участников удалось достигнуть за счет спортивных нагрузок, снизило количество госпитализаций на 13% в сравнении с группой людей, чья выносливость была ухудшена при проведении эксперимента.

Ученые уверены, что результаты являются доказательством необходимости включить аэробные нагрузки в профилактические меры.

Источник: Oxford Academic ✓ Надежный источник

"Гадость": звезды взбесились из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"

Лолита объявила об отъезде из России на фоне грандиозного скандала

Артистка пакует вещи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей