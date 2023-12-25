Старую визитку Путина продали за огромные деньги

Старую визитку Путина продали за огромные деньги
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Торги шли на электронном аукционе

Маленький картонный треугольник с невзрачным голубым шрифтом, на ней несколько телефонов, которые написаны ручкой... На Петербургском аукционе эта бумажка ушла за 2 миллиона рублей. Ценность визитки, однозначно, определило имя на титульной стороне  —  Владимир Владимирович Путин.
 
Визитка датируется 1990-м годом. Тогда нынешний президент занимал должность советника по международным связям в Ленинградском горсовете народных депутатов. На площадке, где продавалась визитка, есть информация, что номера телефонов написал сам Владимир Владимирович.
 
Как сообщил Петербургский аукционный дом, торги стартовали с одной тысячи рублей и затянулись аж на 5 минут, что очень не быстро для электронного аукциона. В результате пару сантиметров картона купили за 2 миллиона рублей. Личность покупателя, по правилам площадки, не разглашается.
 
Ранее стало известно, что Ирина Винер поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах президента.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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