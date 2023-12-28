Муравьи исчезнут: готовим эффективное средство своими руками

Иногда мелкие паразиты не дают покоя

Когда дома заводятся непрошеные гости, пиши пропало. Муравьи могут доставить немало хлопот, в их присутствии дом или квартира выглядят неухоженными, а хозяйка такого жилища кажется нерадивой. К счастью, есть весьма эффективный способ избавиться от мелких пакостников.



Стоит отметить, что травить насекомых в родном жилище с помощью всевозможных химических соединений не самая лучшая идея. Особенно, если в квартире есть дети или любопытные домашние животные. Так что многие хозяйки предпочитают использовать народные методы в борьбе с насекомыми.



Разделаться с муравьями можно, используя продукты, которые есть в каждом доме. Достаточно вооружиться обычной пищевой содой и подготовить сахарную пудру. Эти ингредиенты нужно соединить в равных пропорциях, а получившийся порошок рассыпать в местах, где чаще всего попадаются муравьи. Эти насекомые очень любят сладкое, а когда вместе с приманкой в их организмы попадает сода, они иссыхают изнутри и погибают.



Ранее "Утро.ру" делилось простым способом навсегда избавиться от тараканов.

