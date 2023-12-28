Тест: вы довольны своей жизнью?

Тест: вы довольны своей жизнью?
Фото: www.unsplash.com
Ответы на простые вопросы помогут разобраться в себе

В преддверии Нового года большинство людей стараются подвести итоги завершающегося 12-месячного периода. Обычно для более-менее серьезных проектов люди выделяют себе как раз год на реализацию задуманного. В целом, оценка 12 месяцев – своего рода мерило достижений.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти короткий тест, по итогам которого станет понятно, удалось ли вам реализовать задуманное ранее и насколько вы удовлетворены своей жизнью. Потратив всего несколько минут, вы поймете, можно ли отнести себя к счастливым людям, или пора срочно что-то менять.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, который поможет проверить, насколько хорошо вы владеете русской речью.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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