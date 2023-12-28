Тест: вы довольны своей жизнью?

Ответы на простые вопросы помогут разобраться в себе

В преддверии Нового года большинство людей стараются подвести итоги завершающегося 12-месячного периода. Обычно для более-менее серьезных проектов люди выделяют себе как раз год на реализацию задуманного. В целом, оценка 12 месяцев – своего рода мерило достижений.



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