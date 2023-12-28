Тест: насколько хорошо вы владеете русской речью

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Школьная программа русского языка у многих людей уже давно позади – иногда сложно вспомнить известное правило написания слова, если в повседневной письменности оно встречается нечасто. Портал Ридлайф.ру составил простой тест, по которому можно узнать, насколько хорошо вы владете русской речью.
Всего задание предусматривает девять вопросов, каждый из них включает в себя три варианта ответа. Попробуйте ответить на все без ошибок.
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