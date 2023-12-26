Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Один дома"

Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Один дома"
Фото: "Один дома", 1990 год
Пробуем отгадать цитату по кадру

Комедия про восьмилетнего Кевина, который остался один дома перед самым Рождеством, уже считается классикой. Ее показывают по телевидению ежегодно последние 30 лет, благодаря чему многие знают сюжетные повороты наизусть.

Портал Ридлайф.ру собрал тест, благодаря которому можно определить, насколько хорошо вы помните фильм "Один дома". Всего шесть вопросов и три варианта ответа – проверьте свои знания картины.

Сможете угадать рождественский фильм по одному кадру? Узнайте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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