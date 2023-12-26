Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Один дома"

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Комедия про восьмилетнего Кевина, который остался один дома перед самым Рождеством, уже считается классикой. Ее показывают по телевидению ежегодно последние 30 лет, благодаря чему многие знают сюжетные повороты наизусть.
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Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали
У нее было все - главные роли в кино, большие гонорары, поклонники. Но она оставила мирские искушения и ушла в монастырь. Корреспондент "Утро.ру" встретился с инокиней Ольгой, бывшей когда-то знаменитой актрисой Ольгой Гобзевой