Новогодний тест: проверьте свою эрудицию

Простые вопросы поднимут настроение и обогатят кругозор

До Нового года остались считанные дни. Предпраздничное настроение продолжает захватывать людей по всей стране. Портал "Ридлайф.ру" предлагает сделать познавательную паузу и проверить свои знания по поводу истории главного в году праздника.



Очень любопытно, удастся ли вам вспомнить химический состав снежинки или назвать автора легендарной сказки "Двенадцать месяцев". В любом случае, несколько минут, проведенные за тестом, точно пойдут на пользу, помогут проверить уровень ваших знаний и расширят кругозор.