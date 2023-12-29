Новогодний тест: проверьте свою эрудицию

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До Нового года остались считанные дни. Предпраздничное настроение продолжает захватывать людей по всей стране. Портал "Ридлайф.ру" предлагает сделать познавательную паузу и проверить свои знания по поводу истории главного в году праздника.
Очень любопытно, удастся ли вам вспомнить химический состав снежинки или назвать автора легендарной сказки "Двенадцать месяцев". В любом случае, несколько минут, проведенные за тестом, точно пойдут на пользу, помогут проверить уровень ваших знаний и расширят кругозор.
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