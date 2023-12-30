Почему некоторые люди не любят Новый год: названы пять причин

Иногда праздник не в радость

Для большинства жителей нашей страны Новый год – одно из самых ожидаемых событий, однако некоторые совсем не любят этот праздник. Тому есть определенные причины.





Семейный праздник

Обилие еды

Время бежит

Ритуалы и обычаи



Новый этап