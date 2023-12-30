Почему некоторые люди не любят Новый год: названы пять причин

Для большинства жителей нашей страны Новый год – одно из самых ожидаемых событий, однако некоторые совсем не любят этот праздник. Тому есть определенные причины.
Семейный праздник
Новый год – всегда семейный праздник. Поэтому, если человек столкнулся с горем и потерял близких, это торжество может быть очередным напоминанием о трагедии. Люди вспоминают, как хорошо было с родными, и тоскуют по ним.
Обилие еды
На Новый год всегда готовят огромное количество блюд. Обычно праздник сопровождается серьезным перееданием и распитием спиртных напитков. Многих это раздражает, так как может сказаться на фигуре и здоровье. Девушки часто переживают, что из-за длинных выходных могут набрать лишние килограммы, отмечает женский журнал "Клео.ру"
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Время бежит
Новый год в очередной раз напоминает, как неумолимо и быстро бежит время. Прошло еще 12 месяцев, а значит старость и увядание все ближе. Такие грустные мысли могут подпортить праздник.
Ритуалы и обычаи
Также некоторые люди крайне скептически и даже с раздражением относятся к всевозможным обрядам и ритуалам. Им кажется, что в этом дне нет ничего особенного, а окружающие зря выдумывают и ждут чуда.
Новый этап
У людей может вызывать тревогу начало нового периода и своего рода обнуление. Люди подводят итоги и испытывают стресс, если чего-то не достигли.
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