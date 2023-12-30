Почему некоторые люди не любят Новый год: названы пять причин

Почему некоторые люди не любят Новый год: названы пять причин
Фото: www.unsplash.com
Иногда праздник не в радость

Для большинства жителей нашей страны Новый год – одно из самых ожидаемых событий, однако некоторые совсем не любят этот праздник. Тому есть определенные причины.


Семейный праздник


Новый год – всегда семейный праздник. Поэтому, если человек столкнулся с горем и потерял близких, это торжество может быть очередным напоминанием о трагедии. Люди вспоминают, как хорошо было с родными, и тоскуют по ним.

Обилие еды


На Новый год всегда готовят огромное количество блюд. Обычно праздник сопровождается серьезным перееданием и распитием спиртных напитков. Многих это раздражает, так как может сказаться на фигуре и здоровье. Девушки часто переживают, что из-за длинных выходных могут набрать лишние килограммы, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Время бежит


Новый год в очередной раз напоминает, как неумолимо и быстро бежит время. Прошло еще 12 месяцев, а значит старость и увядание все ближе. Такие грустные мысли могут подпортить праздник.

Ритуалы и обычаи


Также некоторые люди крайне скептически и даже с раздражением относятся к всевозможным обрядам и ритуалам. Им кажется, что в этом дне нет ничего особенного, а окружающие зря выдумывают и ждут чуда.


Новый этап


У людей может вызывать тревогу начало нового периода и своего рода обнуление. Люди подводят итоги и испытывают стресс, если чего-то не достигли.

К слову, ранее звезды предупредили трех знаков зодиака об опасности в начале января.
Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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