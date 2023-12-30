Убрать из рыбы лишнее можно буквально одним движением

Селедка – один из главных ингредиентов праздничного стола, однако порой приходится потратить немало времени и сил, чтобы убрать все кости перед готовкой. Опытные хозяйки знают, что разделать рыбу можно за считанные минуты, если использовать один хитрый трюк. Все кости отойдут вместе с хребтом, и останется лишь филе сельди.

Как быстро убрать кости из селедки

Сперва удаляем голову острым ножом, затем разрезаем рыбу вдоль брюха. Аккуратно убираем внутренности и черную пленку, а после еще раз промываем селедку водой.

Далее необходимо очистить рыбу от шкурки. Для этого делаем глубокий надрез вдоль хребта от головы к хвосту, удаляем спинной плавник, а затем убираем шкуру. Следующий шаг – отделение филе от хребта. Берем хвост и тянем в разные стороны, так мясо быстро отойдет от костей и ни одна из них не останется в рыбе.

Останется лишь удалить кончики хвоста и нарезать филе сельди на кусочки.

Рыбу можно подать с растительным маслом и луком, сделать праздничную закуску с черносливом или приготовить традиционный новогодний салат – селедку под шубой. Приятного аппетита!