Как правильно проветривать квартиру зимой

В холодные месяцы подскакивает заболеваемость

С наступлением зимы особенно остро встает вопрос профилактики простудных заболеваний. Как известно, в осенне-зимний период люди часто подхватывают инфекции, вирусы и много болеют. Важным элементом в защите от недугов является регулярное проветривание помещений. Однако это тоже нужно делать с умом.



О том, как правильно проветривать квартиры зимой, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева. Медицинский специалист подчеркнула, что в этом вопросе важно – не перестараться. Во время проветривания помещений нельзя снижать температуру в квартире ниже нормы.



Потоки свежего воздуха должны обновить микроклимат в квартире, но нельзя вымораживать жилище. Специалист посоветовала открывать окна на 10-15 минут. В это время лучше находиться в другом помещении или выйти на непродолжительную прогулку. В крайнем случае, следует надеть теплую одежду.



Также очень полезно проветривать комнату перед сном. Сначала нужно открыть окна, укутаться в одеяло, подождать 15 минут, а затем закрыть окна.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро справиться с катышками на любимых вещах.

