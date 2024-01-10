Тест: получится ли угадать животное по хвосту

Задача кажется простой только на первый взгляд

Разнообразие животного мира весьма велико, однако благодаря возможности путешествовать по разным уголкам планеты, а также огромному количеству познавательных передач люди хорошо знают, как выглядят даже экзотические представители фауны. Казалось бы, взрослому человеку хорошо известен внешний вид большинства популярных зверей. Однако на проверку это не всегда так.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания и попробовать определить животное по его хвосту. Эта примечательная часть тела выполняет разные функции. Птицам она помогает балансировать во время полета, многих зверей спасает от назойливых насекомых, а также является местом для отложения жировых запасов. Потратьте пару минут и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в животном мире.