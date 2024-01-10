Тест: получится ли угадать животное по хвосту

Тест: получится ли угадать животное по хвосту
Фото: www.unsplash.com
Задача кажется простой только на первый взгляд

Разнообразие животного мира весьма велико, однако благодаря возможности путешествовать по разным уголкам планеты, а также огромному количеству познавательных передач люди хорошо знают, как выглядят даже экзотические представители фауны. Казалось бы, взрослому человеку хорошо известен внешний вид большинства популярных зверей. Однако на проверку это не всегда так.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания и попробовать определить животное по его хвосту. Эта примечательная часть тела выполняет разные функции. Птицам она помогает балансировать во время полета, многих зверей спасает от назойливых насекомых, а также является местом для отложения жировых запасов. Потратьте пару минут и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в животном мире.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест на знание географии.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Объявлено о бегстве Киркорова в США: "Алла, я еду"

Поведение артиста вызвало много вопросов

Глюкоза собрала чемоданы и покинула Россию после громкого скандала

Артистка отличается "прогрессивными" взглядами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей