Тест на эрудицию: помните ли вы школьную географию

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Знания, которыми мы давно не пользуемся, часто быстро выветриваются из головы. Так что многие школьники могут интеллектуально победить взрослых в вопросах, демонстрирующих общую широту кругозора.
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Не отчаивайтесь, знания легко восстановить, но для начала их нужно проверить. На прохождение быстрого теста уйдет всего несколько минут – дерзайте!
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