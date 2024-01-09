Тест на эрудицию: помните ли вы школьную географию

Тест на эрудицию: помните ли вы школьную географию
Фото: www.unsplash.com
Несколько вопросов помогут оценить кругозор

Знания, которыми мы давно не пользуемся, часто быстро выветриваются из головы. Так что многие школьники могут интеллектуально победить взрослых в вопросах, демонстрирующих общую широту кругозора.

Портал "Ридлайф" предлагает потратить несколько минут и узнать, как хорошо вы помните уроки географии. Действительно, многие вопросы, которые кажутся элементарным заданием для школьника, могут поставить в тупик взрослого человека.

Не отчаивайтесь, знания легко восстановить, но для начала их нужно проверить. На прохождение быстрого теста уйдет всего несколько минут – дерзайте!



Ранее "Утро.ру" опубликовало тест для полиглотов.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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