Тест на эрудицию: помните ли вы школьную географию

Несколько вопросов помогут оценить кругозор

Знания, которыми мы давно не пользуемся, часто быстро выветриваются из головы. Так что многие школьники могут интеллектуально победить взрослых в вопросах, демонстрирующих общую широту кругозора.



Портал "Ридлайф" предлагает потратить несколько минут и узнать, как хорошо вы помните уроки географии. Действительно, многие вопросы, которые кажутся элементарным заданием для школьника, могут поставить в тупик взрослого человека.

Не отчаивайтесь, знания легко восстановить, но для начала их нужно проверить. На прохождение быстрого теста уйдет всего несколько минут – дерзайте!