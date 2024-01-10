Тест на эрудицию: как хорошо вы помните школьную программу

Оцените свой кругозор

Как хорошо вы помните свою школьную программу? Все могут ответить, кто открыл Америку, а вот если копнуть глубже? Сможете ли вы назвать точную дату и регион, с которого началось освоение Нового Света? Тут многие затеряются.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает читателям проверить свою эрудицию – будьте внимательны и не спешите с ответом!

А ранее "Утро" предлагало пройти тест, в котором нужно отгадать животное по хвосту.