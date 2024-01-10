Простые трюки навсегда избавят ваши окна от конденсата

Простые трюки навсегда избавят ваши окна от конденсата
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Лишняя влага больше не даст о себе знать

Многие ломают головы от проникающей влаги по углам стеклопакетов в отопительный сезон – казалось бы, в чем причина? Стекающая с внешней стороны влага, как показывает практика, является зачастую следствием некачественной работы производителя. И приходится решать проблему своими руками.

Самый очевидный способ решить проблему – использовать бытовые осушители воздуха, которые снижают уровень влажности в квартире и предотвращают образование конденсата на окнах. Хорошо, если на таком девайсе доступна функция очистки воздуха и ионизации бонусом.

Удивительно, но здесь сгодится даже наполнитель для кошачьего туалета. Наполнитель нужно высыпать в хлопчатобумажные носки, после чего разместить на подоконнике – чтобы они впитывали лишнюю влагу.

Конечно, здесь поможет и вентиляция. Хорошая циркуляция воздуха – и о сырости можно не переживать. Проветривайте помещения и используйте вентиляторы.

Теплосберегающая пленка для окон: ее необходимо наклеить на внутреннюю сторону окон для уменьшения потери тепла и предотвращения появления нежелательного конденсата.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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