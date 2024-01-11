Кто такой бургеролог? Тест на знание редких профессий

Кто такой бургеролог? Тест на знание редких профессий
Фото: www.unsplash.com
Пару минут расширят ваш кругозор

В современном мире появилось огромное количество профессий, о которых раньше никто и никогда не слышал. Удивительные для ушей названия многих могут привести в ступор. Однако разбираться в этом вопросе весьма интересно.

Популярный информационный портал "Ридлайф.ру" подготовил тест на знание редких профессий. Для того чтобы его пройти, потребуется всего пара минут. За этот небольшой отрезок времени вы сможете заметно расширить свой кругозор. Наверняка вам будет интересно узнать, кто такой бургеролог и чем на самом деле занимается переворачиватель пингвинов. Должностные обязанности титестеров и торседоров тоже наверняка вас удивят.



Ранее "Утро.ру" опубликовало интересный тест на знание школьной географии.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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