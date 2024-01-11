Хлебная мифология: какие выдумки о хлебе портят аппетит

Этот продукт "всему голова"

Трудно припомнить время, когда хлеб не был постоянным участником любой трапезы. Но в последние годы с распространением ЗОЖ и разных диетических увлечений про него стали рассказывать небылицы, которых раньше никто и не слышал.

От хлеба полнеют

Хлеб – аллерген

СЛИШКОМ МНОГО калорий

Причина запоров

Не полезно для здоровья

Так стали думать после распространения легенды о том, что углеводы приносят лишний вес. Тем не менее сбалансированный и грамотный рацион, в котором присутствует потребление хлеба в меру, никаких лишних килограммов на фигуре не нарисует. Более того, в нем содержатся важные элементы, дающие ощущение сытости и поддерживающие нормальный обмен веществ.Немало людей вынуждены потреблять в пищу безглютеновые продукты, чтобы избежать аллергического приступа. Но хлеб редко вызывает такую реакцию. Исключение – люди с целиакией, или непереносимостью глютена. Для них существуют отдельные сорта выпечки.Да, батон черного или булка не могут называться низкокалорийным продуктом, однако это не означает, что от них надо полностью отказаться. Нужно лишь контролировать размер кусочка, который кладете к обеду или ужину, а также покупать цельнозерновой продукт или такой, куда добавляются зелень и овощи.Есть еще один миф, в основе которого предположение, что наличествующие в хлебе углеводы замедляют работу ЖКТ. На самом деле, наоборот: содержащаяся в нем клетчатка регулирует работу кишечного тракта и спасает от запоров. Кстати, нужно еще и побольше употреблять жидкости, чтобы пищеварительная система работала хорошо.Это самый вредный миф, потому что на самом деле хлеб – это один из ключевых источников питательных элементов и энергии, содержащий важные витамины, магний и другие вещества. Конечно, важно выбирать сорта высокого качества, как советует женский журнал "Клео.ру" , и обращать внимание прежде всего на изготовленный только из натуральных составляющих хлеб. Тогда польза для здоровья будет максимальной.

Ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

