Как правильно подготовиться к Крещенским купаниям: избегайте этих ошибок

Терапевт рассказала, что ни в коем случае нельзя делать

До крещенских купаний остается какая-то неделя. Если вы решили окунуться в невероятно холодную прорубь, нужно хорошо подготовиться, чтобы затем не подхватить простуду. О том, какие меры следует предпринять, рассказала для портала "Ридлайф.ру" врач-терапевт Надежда Чернышова.

Придется несколько дней привыкать к контрастному душу – чтобы как следует подготовить сосуды. Однако, если вы не вполне здоровы, страдаете от простуды или обострения хронических болячек, от купания следует воздержаться.

К минимуму – употребление спиртного, которое нарушает терморегуляцию. Перед тем, как нырнуть в ледяную воду, воздержитесь от плотного приема пищи. Но не следует нырять натощак. Оптимальный ужин должен быть для такого подвига низкокалорийным, хотя и сытным.

Прихватите с собой термос с горячим чаем, теплые шерстяные вещи, полотенце и махровый халат. И ни в коем случае не задерживайтесь на открытом воздухе после окунания. Критически важно делать нырять в ледяную воду в специальных оборудованных местах.