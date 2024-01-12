Как правильно подготовиться к Крещенским купаниям: избегайте этих ошибок

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До крещенских купаний остается какая-то неделя. Если вы решили окунуться в невероятно холодную прорубь, нужно хорошо подготовиться, чтобы затем не подхватить простуду. О том, какие меры следует предпринять, рассказала для портала "Ридлайф.ру" врач-терапевт Надежда Чернышова.
Придется несколько дней привыкать к контрастному душу – чтобы как следует подготовить сосуды. Однако, если вы не вполне здоровы, страдаете от простуды или обострения хронических болячек, от купания следует воздержаться.
К минимуму – употребление спиртного, которое нарушает терморегуляцию. Перед тем, как нырнуть в ледяную воду, воздержитесь от плотного приема пищи. Но не следует нырять натощак. Оптимальный ужин должен быть для такого подвига низкокалорийным, хотя и сытным.
Прихватите с собой термос с горячим чаем, теплые шерстяные вещи, полотенце и махровый халат. И ни в коем случае не задерживайтесь на открытом воздухе после окунания. Критически важно делать нырять в ледяную воду в специальных оборудованных местах.
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