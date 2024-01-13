Тест на грамотность: простые вопросы по русскому языку

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Мозг человека устроен так, что при отсутствии постоянной практики некоторые знания могут улетучиваться. Даже если в школе вы могли похвастаться отличным знанием русского языка, это вовсе не значит, что и сегодня вы хорошо помните, как пишутся все слова.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут на то, чтобы проверить свою грамотность. Простой, но интересный тест расширит ваш кругозор и напомнит, как правильно писать некоторые слова.
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