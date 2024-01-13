В Египте нашли странные мумии с золотыми языками

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Человек всегда испытывал особый интерес к древностям. Археологические находки привлекают большое внимание. Особенно, когда речь идет о таких таинственных артефактах, как древние мумии.
Портал "Ридлайф.ру" сообщает, что в древнем египетском городе Оксиринх была сделана необычная находка. Там обнаружили две мумии, во ртах которых лежали золотые языки.
Сообщается, что в римский период драгоценные металлы клали в рот усопшим для того, чтобы золото помогло покойному "устроиться" в загробной жизни. Желтый металл считали "плотью богов", которая помогает общаться с высшими силами.
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