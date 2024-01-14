Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

Проверьте свои познания

Знаете ли вы происхождение слова "прохвост" и почему оно используется для описания хитрого человека? А как американцы прозвали Нью-Йорк?

Предлагаем вам пройти составленный порталом "Ридлайф.ру" тест на эрудицию и ответить на вопросы. Вам пригодится логика, ваши знания и, конечно, уверенность в себе. Дерзайте!

А ранее мы предлагали пройти тест на грамотность по русскому языку.