Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

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Знаете ли вы происхождение слова "прохвост" и почему оно используется для описания хитрого человека? А как американцы прозвали Нью-Йорк?
Предлагаем вам пройти составленный порталом "Ридлайф.ру" тест на эрудицию и ответить на вопросы. Вам пригодится логика, ваши знания и, конечно, уверенность в себе. Дерзайте!
А ранее мы предлагали пройти тест на грамотность по русскому языку.
Артисту надавали по шапке за границей