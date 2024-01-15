Тест на логику: проверьте свою сообразительность

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Накануне, 14 января, в мире отмечали День логики. К этому празднику портал "Ридлайф.ру" подготовил интересный тест, который буквально за несколько минут поможет измерить вашу сообразительность.
Как известно, логическое мышление не требует особых специальных знаний. Тут больше задействована смекалка и острота ума. Любопытно, что нередко на каверзные вопросы дети отвечают намного быстрее, чем взрослые. Потратьте буквально несколько минут для того, чтобы оценить свои способности.
Артисту надавали по шапке за границей
Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"