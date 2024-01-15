Тест на логику: проверьте свою сообразительность

Иногда дети быстрее отвечают на каверзные вопросы

Накануне, 14 января, в мире отмечали День логики. К этому празднику портал "Ридлайф.ру" подготовил интересный тест, который буквально за несколько минут поможет измерить вашу сообразительность.



Как известно, логическое мышление не требует особых специальных знаний. Тут больше задействована смекалка и острота ума. Любопытно, что нередко на каверзные вопросы дети отвечают намного быстрее, чем взрослые. Потратьте буквально несколько минут для того, чтобы оценить свои способности.