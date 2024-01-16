Тест: угадайте книгу по иллюстрации

Тест: угадайте книгу по иллюстрации
Фото: www.unsplash.com
Начитанные люди всегда в почете

В эру повсеместного распространения гаджетов все реже можно встретить человека с книгой в руках. Однако такие эстеты все же еще не перевелись. Тем более, что начитанность в любые времена вызывает восхищение и уважение у окружающих.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания и попробовать разгадать популярные художественные произведения по иллюстрации известных живописцев. Для того чтобы оценить свой уровень эрудиции и начитанности, потребуется всего несколько минут. Дерзайте!



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, который позволяет выяснить, насколько у вас развито логическое мышление.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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