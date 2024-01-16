Тест: угадайте книгу по иллюстрации

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В эру повсеместного распространения гаджетов все реже можно встретить человека с книгой в руках. Однако такие эстеты все же еще не перевелись. Тем более, что начитанность в любые времена вызывает восхищение и уважение у окружающих.
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