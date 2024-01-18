Тест: попробуйте отличить российский фильм от зарубежного

Тест: попробуйте отличить российский фильм от зарубежного
Фото: www.unsplash.com
Проверьте себя за пару минут

Еще не так давно было принято считать, что современные отечественные фильмы по всем фронтам уступают зарубежным кинолентам. Однако российские режиссеры активно осваивают спецэффекты и стараются идти в ногу со временем.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти простой тест и попробовать угадать по одному кадру, отечественный фильм вам предложен или иностранный. Любопытный тест проверит ваши знания в кинематографе и внимательность.



К слову, ранее "Утро.ру" предлагало угадать популярную книгу по иллюстрации.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Звезду российских сериалов Руденко могут посадить в тюрьму

Артиста поймали с наркотиками

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей