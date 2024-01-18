Тест: попробуйте отличить российский фильм от зарубежного

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Еще не так давно было принято считать, что современные отечественные фильмы по всем фронтам уступают зарубежным кинолентам. Однако российские режиссеры активно осваивают спецэффекты и стараются идти в ногу со временем.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти простой тест и попробовать угадать по одному кадру, отечественный фильм вам предложен или иностранный. Любопытный тест проверит ваши знания в кинематографе и внимательность.
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