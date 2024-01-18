Тест: попробуйте отличить российский фильм от зарубежного

Проверьте себя за пару минут

Еще не так давно было принято считать, что современные отечественные фильмы по всем фронтам уступают зарубежным кинолентам. Однако российские режиссеры активно осваивают спецэффекты и стараются идти в ногу со временем.



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