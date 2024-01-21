Тест: как хорошо вы помните самые известные выпуски "Ералаша"

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Как давно вы смотрели легендарный "Ералаш", которые любили и советские дети, ныне с удовольствием вспоминающие старые выпуски со своими детьми? Помните ли вы самые популярные сюжеты?
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