Тест: как хорошо вы помните самые известные выпуски "Ералаша"

Тест: как хорошо вы помните самые известные выпуски "Ералаша"
Фото: кадр из киножурнала "Ералаш"/youtube.com
Отгадайте эпизод по кадру

Как давно вы смотрели легендарный "Ералаш", которые любили и советские дети, ныне с удовольствием вспоминающие старые выпуски со своими детьми? Помните ли вы самые популярные сюжеты?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает ценителям доброго юмора вспомнить эпизоды юмористического журнала по кадрам. Дерзайте!

#{code3837}

А ранее мы предлагали читателям пройти простой тест на знание географии.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

Проблемы возникли из-за райдера артиста

Похоронят в Америке: появились новости о покушении на Галкина*

Выяснились неутешительные новости о состоянии молодого супруга Примадонны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей