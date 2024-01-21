Тест: как хорошо вы помните самые известные выпуски "Ералаша"

Отгадайте эпизод по кадру

Как давно вы смотрели легендарный "Ералаш", которые любили и советские дети, ныне с удовольствием вспоминающие старые выпуски со своими детьми? Помните ли вы самые популярные сюжеты?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает ценителям доброго юмора вспомнить эпизоды юмористического журнала по кадрам. Дерзайте!

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А ранее мы предлагали читателям пройти простой тест на знание географии.