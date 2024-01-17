Тест на эрудицию: простые вопросы по географии

Тест на эрудицию: простые вопросы по географии
Фото: freepik.com
Вспоминаем темы из школьной программы

У большинства россиян уроки географии остались в далеком прошлом, и сохранить школьные знания по предмету удалось не всем. Портал Ридлайф.ру составил тест, с помощью которого можно проверить свою эрудиию.

Задание состоит из семи простых вопросов по географии, где предложено три варианта ответа – нужно выбрать один правильный. Время на прохождение теста неограничено, попробуйте ответить на все правильно и без подсказок.

Сможете угадать книгу по иллюстрации? Проверьте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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