Тест на эрудицию: простые вопросы по географии

Вспоминаем темы из школьной программы

У большинства россиян уроки географии остались в далеком прошлом, и сохранить школьные знания по предмету удалось не всем. Портал Ридлайф.ру составил тест, с помощью которого можно проверить свою эрудиию.

Задание состоит из семи простых вопросов по географии, где предложено три варианта ответа – нужно выбрать один правильный. Время на прохождение теста неограничено, попробуйте ответить на все правильно и без подсказок.

Сможете угадать книгу по иллюстрации? Проверьте с помощью теста.