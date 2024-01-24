Быстрый тест на интеллект: проверьте свои знания

Интересная подборка вопросов поможет оценить уровень эрудиции

Каждому человеку приятно ощущать себя умной и интеллигентной личностью. Однако нередко мы встречаемся в жизни с понятиями, о которых до этого ни разу не слышали. Только начитанные и по-настоящему эрудированные люди хорошо разбираются в разных сферах.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти быстрый тест, который поможет определить уровень вашей эрудиции. Знакомы ли вам такие понятия, как "Веселый Роджер" и "цюрихские гномы"?



В этом тесте вас ждет еще много необычных терминов, которые точно пополнят ваш словарный запас. Выделите всего несколько минут для того, чтобы проверить свои знания.