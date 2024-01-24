Быстрый тест на интеллект: проверьте свои знания

Быстрый тест на интеллект: проверьте свои знания
Фото: www.unsplash.com
Интересная подборка вопросов поможет оценить уровень эрудиции

Каждому человеку приятно ощущать себя умной и интеллигентной личностью. Однако нередко мы встречаемся в жизни с понятиями, о которых до этого ни разу не слышали. Только начитанные и по-настоящему эрудированные люди хорошо разбираются в разных сферах.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти быстрый тест, который поможет определить уровень вашей эрудиции. Знакомы ли вам такие понятия, как "Веселый Роджер" и "цюрихские гномы"?

В этом тесте вас ждет еще много необычных терминов, которые точно пополнят ваш словарный запас. Выделите всего несколько минут для того, чтобы проверить свои знания.



Ранее "Утро.ру" делилось интересным тестом на знание правил русского языка.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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