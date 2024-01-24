Одна привычка россиян кажется иностранцам дичью

Одна привычка россиян кажется иностранцам дичью
Фото: www.unsplash.com
В каждой стране свои особенности менталитета

Ни для кого не секрет, что у каждого народа формируются свои особенные традиции и привычки. При этом подходы к жизни могут быть настолько разными, что вызывают искреннее недоумение у представителей других государств. Так, одна привычка жителей нашей страны кажется дичью иностранцам.

Гости из западных государств очень удивляются, когда их просят снять уличную обувь перед тем, как зайти в дом к русским хозяевам. На Западе такую обычную для нас процедуру считают дикостью.

Иностранцам кажется, что избавляться от грязных уличных ботинок дома совсем нет нужды. Например, у американцев на в ходе часто стоят специальные щетки, которые помогают избавиться от основной грязи, скопившейся на обуви. Либо же гостеприимным хозяевам просто приходится чаще мыть полы дома.

Стоит отметить, в этом вопросе недоумение обоюдно с обеих сторон. Русскому человеку сложно представить, что в родное жилище можно тащить грязь с улицы. В целом, особенности жителей Запада нас тоже весьма удивляют. Чего только стоит привычка американцев забираться в постель в уличной обуви – для нас это дикость.

К слову, еще одна странная привычка жителей Запада давно вызывает омерзение у россиян.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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