Гигиеническая привычка французов вызвала омерзение у россиян

Гигиеническая привычка французов вызвала омерзение у россиян
Фото: www.unsplash.com
Наши народы сильно отличаются

Как известно, у каждой национальности свои особенности. Во многом мы очень похожи с европейцами, однако существуют нюансы, которые иногда сильно удивляют. Так, гигиенические привычки французов настолько не понятны для российских туристов, что даже вызывают омерзение.

В нашей стране каждого с детства учат, что после посещения уборной, а также перед едой обязательно нужно мыть руки. Это является гигиенической нормой, которую россияне впитывают чуть ли не с молоком матери. А вот во Франции дела обстоят совсем иначе.

Большинство французов пренебрегают такой привычной для россиян нормой, как мыть руки после туалета и перед едой. По понятным причинам, российским туристам это кажется дикостью. Более того, во французских семьях могут закрыть раковину, наполнить ее водой, и все члены семейства будут мыть руки в одной и той же воде, что для нас тоже крайне странно.

Причина кроется в том, что французы испокон веков бережливо относились к воде. А русских еще в древности называли "льющими воду", так как мы всегда любили тщательно мыться, топили бани и прочее.

К слову, наши привычки, связанные с расходованием воды, в свою очередь, приводят в ужас европейцев.

Источник: Дзен-канал ✓ Надежный источник
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