Как сделать гречку рассыпчатой : поможет один простой трюк на плите

Как сделать гречку рассыпчатой : поможет один простой трюк на плите
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Немногие знают, как правильно варить эту крупу

Немногие знают, что рассыпчатая, вкусная гречневая крупа – это результат настоящего мастера своего дела. Добиться совершенства, просто отваривая крупу в кипятке, не получится. Все кроется в деталях. Рассказываем, в каких.

Изначально крупу необходимо как следует перебрать, чтобы отчистить от растительного мусора. После этого промыть под струей проточной воды до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной – совсем как с рисом. 

Прокалите гречку на сковороде, подержите ее в таком состоянии примерно 3-4 минуты. Этого времени вполне достаточно. Снимите с огня: весь секрет в гречишном аромате, который сохранит крупа даже после варки. 

Пришло время отварить крупу: на стакан гречки – два стакана воды. Укладываем крупу в кастрюлю с тяжелым, толстым дном и заливаем водой. Варим в течение 15-20 минут после доведения до кипения на среднем огне. Важно: огонь сбавляем сразу после того, как добавили в кипяток крупу

Кашу перемешивать не нужно. Готовность гречневой крупы определяется проведением ложки по дну. Вода испарилась – снимаем кастрюлю.

А ранее мы рассказывали, как отделить селедку от костей за несколько секунд.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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