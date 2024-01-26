Тест для киноманов: отгадайте известную актрису по улыбке

Образы звездных красоток надолго застревают в памяти

Красавицы-артистки, которые часто мелькали или мелькают на телеэкранах, всегда вызывают особое восхищение у публики. Портал "Ридлайф.ру" дает возможность проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографе.



Предлагаем потратить буквально несколько минут и попробовать узнать популярных артисток по их лучезарным улыбкам. Интересный тест не только проверит ваши знания, но и напомнит об отличных советских фильмах, которые возможно пора пересмотреть.