Тест для киноманов: отгадайте известную актрису по улыбке

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Красавицы-артистки, которые часто мелькали или мелькают на телеэкранах, всегда вызывают особое восхищение у публики. Портал "Ридлайф.ру" дает возможность проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографе.
Предлагаем потратить буквально несколько минут и попробовать узнать популярных артисток по их лучезарным улыбкам. Интересный тест не только проверит ваши знания, но и напомнит об отличных советских фильмах, которые возможно пора пересмотреть.
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