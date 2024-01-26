Раскрыта неожиданная польза киви: о таком эффекте для организма вы еще не знали

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новозеландские ученые из Университета Отаго обнаружили, что у человека быстро поднимается настроение после употребления киви. В исследовании провели участие 155 взрослых, у которых наблюдался небольшой дефицит витамина С.
Так, участники каждый день принимали добавку с витамином С, плацебо, либо съедали по два киви. А в опросниках они рассказывали о своем настроении, состоянии здоровья и эффективности сна, а также физической активности, передает портал "Ридлайф.ру".
Оказалось, что киви улучшает жизненные тонус и настроение в течение четырех суток. А вот спустя 14-16 дней результаты оказались таковы, что участники достигли пика в жизнерадостности. Добавка с витамином С оказалась менее эффективной: спустя 12 после ее употребления настроение участников было улучшено незначительно.
Авторы исследования полагают, что эксперимент доказывает влияние еда на психическое здоровье.
Желающие овладеть певицей готовы на космические траты
Милявская продолжает расплачиваться за участие в скандальном мероприятии