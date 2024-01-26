Раскрыта неожиданная польза киви: о таком эффекте для организма вы еще не знали

Раскрыта неожиданная польза киви: о таком эффекте для организма вы еще не знали
Фото: www.globallookpress.com
Ученые сделали неожиданное открытие

Новозеландские ученые из Университета Отаго обнаружили, что у человека быстро поднимается настроение после употребления киви. В исследовании провели участие 155 взрослых, у которых наблюдался небольшой дефицит витамина С.

Так, участники каждый день принимали добавку с витамином С, плацебо, либо съедали по два киви. А в опросниках они рассказывали о своем настроении, состоянии здоровья и эффективности сна, а также физической активности, передает портал "Ридлайф.ру".

Оказалось, что киви улучшает жизненные тонус и настроение в течение четырех суток. А вот спустя 14-16 дней результаты оказались таковы, что участники достигли пика в жизнерадостности. Добавка с витамином С оказалась менее эффективной: спустя 12 после ее употребления настроение участников было улучшено незначительно.

Авторы исследования полагают, что эксперимент доказывает влияние еда на психическое здоровье. 

Источник: Cambridge Core ✓ Надежный источник

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