Раскрыта неожиданная польза киви: о таком эффекте для организма вы еще не знали

Ученые сделали неожиданное открытие

Новозеландские ученые из Университета Отаго обнаружили, что у человека быстро поднимается настроение после употребления киви. В исследовании провели участие 155 взрослых, у которых наблюдался небольшой дефицит витамина С.

Так, участники каждый день принимали добавку с витамином С, плацебо, либо съедали по два киви. А в опросниках они рассказывали о своем настроении, состоянии здоровья и эффективности сна, а также физической активности, передает портал "Ридлайф.ру".

Оказалось, что киви улучшает жизненные тонус и настроение в течение четырех суток. А вот спустя 14-16 дней результаты оказались таковы, что участники достигли пика в жизнерадостности. Добавка с витамином С оказалась менее эффективной: спустя 12 после ее употребления настроение участников было улучшено незначительно.

Авторы исследования полагают, что эксперимент доказывает влияние еда на психическое здоровье.