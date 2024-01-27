Тест на широту кругозора: что вы знаете об Австралии?

Тест на широту кругозора: что вы знаете об Австралии?
Фото: www.unsplash.com
Эта далекая страна манит многих

В детстве мы читали много захватывающих книжек о приключениях путешественников в далеких странах. Среди них особой популярностью всегда пользовалась Австралия. Эта удивительная, загадочная страна ассоциировалась с чем-то недоступным, но очень манящим.

Действительно, позволить себе поездку на другой конец мира могут далеко не все. Однако, несмотря на это, люди стараются расширять горизонты знаний и изучают информацию об Австралии.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает буквально за несколько минут проверить, насколько хорошо вам известна эта далекая страна. Правда ли, что в Австралии больше верблюдов, чем в Египте? Попробуйте угадать.



Ранее "Утро.ру" публиковало тест для киноманов.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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