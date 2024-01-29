Женская самореализация. Почему это так важно?

Какие перспективы открывает самореализация и в чем опасность отказа от нее

Женская самореализация – это, пожалуй, самая мощная защита в различных жизненных обстоятельствах. Обучение, успешная карьера, повышение профессионального уровня – все это дает женщине возможность почувствовать себя счастливой и жить так, как она мечтала. О том, какие перспективы открывает самореализация и в чем опасность отказа от нее, рассказывает Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту.



Самореализация как защита

Почему для женщины так важна самореализация, и нужна ли она вообще? Или все-таки достаточно содержать дом в чистоте, печь пироги и создавать уют? Необходимо подробно разобраться в этом вопросе. Говорят, что самореализация обеспечивает женщине социальную защищенность. Но, казалось бы, от чего ей защищаться?

Так уж исторически сложилось, что представительницы слабого пола получили равные права с мужчинами: голосовать на выборах, учиться, работать, воспитывать детей согласно своим принципам. Но даже сегодня в России есть отдельные регионы, где до сих пор считается, что женщине не следует получать образование, строить карьеру, развиваться в профессиональном плане. И вообще, ее мнение не так важно, как умение вкусно готовить.

К сожалению, поступает огромное количество сообщений о том, что женщины живут в тирании. Что это значит? Девушка выходит замуж, и супруг ставит ей условие, что он будет зарабатывать, а она – рожать и растить детей. Через несколько лет в семье уже трое малышей. При этом у жены нет никакой профессии. Ей 31 год, она абсолютно не уверена в себе, не знает, как зарабатывать деньги. В таких обстоятельствах муж может делать с ней все, что хочет – бить, унижать, изменять. И она никуда не денется, потому что полностью зависит от супруга. У нее нет ни самостоятельности, ни собственных денег, чтобы прокормить себя и детей.

Если бы женщина была реализована, то ни один мужчина не поднял бы на нее руку. Причина проста: понятно, что при серьезном конфликте она сразу соберется и уйдет. К сожалению, жена, которая не работает, так сделать не может. Часто ее не принимают даже в родительском доме, призывая оставаться с мужем-кормильцем и терпеть издевательства дальше. И такие случаи – далеко не редкость.

Именно поэтому самореализация – это один из самых главных факторов, которые обеспечивают женщине защищенность. Даже если у вас прекрасный муж, который никогда даже голос не повышает, нет никакой гарантии, что идиллия будет вечной. Умение зарабатывать деньги – это важный жизненный навык. Никто не знает, что может случиться в дальнейшем с самой женщиной или с ее избранником. Однако точно известно, что гораздо сложнее учиться и делать карьеру в 30 или 40 лет, чем в более молодом возрасте.

Важность самореализации для психологического здоровья

Если говорить не о защите и не о деньгах, то можно отметить чисто психологический аспект женской самореализации. Сегодня осуществляется серьезное давление на женщин со стороны средств массовой информации. Активно продвигается идея, что женщина должна уметь все: и деньги зарабатывать, и быть красивой, и содержать дом в порядке.

Каждая из нас постоянно ощущает этот прессинг и задает себе вопросы: "А что со мной не так? А почему я не могу быть такой?" И это, надо признаться, является очень сильным ударом по самооценке. Когда вы видите, что кто-то самостоятельно заработал, реализовался, открыл свое дело, выстроил успешный бизнес, а вы не смогли ничего, то от этого может пострадать ваше психологическое здоровье.



Женская самореализация и воспитание детей

Понятно, что сейчас наступило время сильных женщин. И их количество будет увеличиваться в геометрической прогрессии. То, какими вырастут сегодняшние маленькие девочки, в немалой степени зависит от их мам. Какой пример самореализации они подадут своим дочерям?

Если женщина проводила дни дома, то ее дети усвоят именно такую модель поведения. Другое дело, если их мама предприняла бесконечное количество попыток стать успешной, не сдалась и добилась своего. Конечно, очень важно нести ответственность за то, какие жизненные принципы вы передаете подрастающему поколению. И если ребенку есть что вспомнить о материнской реализации, то это станет отличным фундаментом для его будущего.

Если вы хотите сделать так, чтобы сын или дочь были счастливы и успешны, то здесь не помогут ни книги, ни советы. Очевидно, что нужно самой ставить для себя большие цели и добиваться их выполнения, тогда и ваши дети сделают то же самое. Именно позитивный пример маминой самореализации даст серьезный толчок для развития детской личности.

Критерии самореализации

Женская самореализация не имеет каких-то градаций в плане того, сколько вы должны зарабатывать, где трудиться или какую должность занимать. Эти цели, желания и стремления существуют только в вашей голове. Кто-то будет чувствовать себя успешным, если помогает большому количеству людей, но при этом получает более чем скромное вознаграждение. Кому-то просто необходимо иметь огромные гонорары или быть руководителем компании. Здесь нет и не может быть никаких общих критериев.

Психологами доказано, что люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми, только если они нашли себя в каком-либо деле. Поэтому все элементарно: женщине необходимо быть самореализованной именно для того, чтобы ощущать радость и полноту жизни.

