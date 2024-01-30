Тест для киноманов: хорошо ли вы помните советские фильмы

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Советский кинематограф оставил очень богатое наследие. Многие до сих пор считают, что десятилетия назад в нашей стране снимали фильмы не в пример лучше современных. Так что россияне частенько любят пересматривать шедевры советского кино.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания в этой сфере. Многие советские фильмы люди пересматривали по несколько раз. Буквально за пару минут можно проверить, насколько внимательно это делали вы.
Интересный тест позволит вам познакомиться с ретро автомобилями, которые использовались на съемках советских кинолент. Необычные вопросы порадуют киноманов.
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