Тест для киноманов: хорошо ли вы помните советские фильмы

Тест для киноманов: хорошо ли вы помните советские фильмы
Фото: www.unsplash.com
На вопросы ответят самые внимательные

Советский кинематограф оставил очень богатое наследие. Многие до сих пор считают, что десятилетия назад в нашей стране снимали фильмы не в пример лучше современных. Так что россияне частенько любят пересматривать шедевры советского кино.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания в этой сфере. Многие советские фильмы люди пересматривали по несколько раз. Буквально за пару минут можно проверить, насколько внимательно это делали вы.

Интересный тест позволит вам познакомиться с ретро автомобилями, которые использовались на съемках советских кинолент. Необычные вопросы порадуют киноманов.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало тест на знание особенностей загадочной страны Австралии.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Волочкова устроила грандиозный скандал с флагом

Артистку требуют наказать

Селина "Дукалиса" бросила молодая жена: вскрылась гнусная причина

Артист подвел возлюбленную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей