Тест для киноманов: хорошо ли вы помните советские фильмы

На вопросы ответят самые внимательные

Советский кинематограф оставил очень богатое наследие. Многие до сих пор считают, что десятилетия назад в нашей стране снимали фильмы не в пример лучше современных. Так что россияне частенько любят пересматривать шедевры советского кино.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить свои знания в этой сфере. Многие советские фильмы люди пересматривали по несколько раз. Буквально за пару минут можно проверить, насколько внимательно это делали вы.



Интересный тест позволит вам познакомиться с ретро автомобилями, которые использовались на съемках советских кинолент. Необычные вопросы порадуют киноманов.