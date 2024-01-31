Карма настигла задиристого кота – видео

Агрессор получил по заслугам

Коты приносят в нашу жизнь очень много позитивных эмоций. За тем, как ведут себя животные, можно наблюдать бесконечно. Именно поэтому интернет-пространство пестрит видеороликами, на которых запечатлены забавные зарисовки из жизни зверей.



Большой интерес у публики вызвал ролик с задиристым котом, которого наказала судьба. Котейка сидел за окном и наблюдал за своим сородичем, находившимся по другую сторону стекла. Когда тот прошел мимо, это почему-то вызвало недовольство у задиры.



Агрессивный кот решил наброситься на другого зверька и ударить его. Однако карма сделала свое дело. Задиристый котик со всей силы ударился об стекло. После такого жизненного урока ему пришлось отказаться от желания набить другому котику мордочку. Забавный видеоролик насмешил пользователей социальных сетей.



