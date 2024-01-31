"Операция Ы" и "12 стульев": как хорошо вы помните фильмы Гайдая – тест

"Операция Ы" и "12 стульев": как хорошо вы помните фильмы Гайдая – тест
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Простые вопросы освежат знания о легендарных кинолентах

Высочайшее качество советского кинематографа признано во всем мире. Люди из разных стран до сих пор с большим интересом и удовольствием пересматривают любимые фильмы эпохи  СССР.

Одним из самых выдающихся кинорежиссеров Советского Союза был Леонид Гайдай. Сегодня, 31 января, ему мог бы исполниться 101 год.

В честь этого знаменательного события портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти простой тест из нескольких вопросов и освежить свои знания о легендарных кинолентах. Так ли хорошо вы помните "Операцию Ы", "12 стульев" и "Кавказскую пленницу"? Давайте проверим!



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало еще один интересный тест для киноманов.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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