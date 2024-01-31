"Операция Ы" и "12 стульев": как хорошо вы помните фильмы Гайдая – тест

Простые вопросы освежат знания о легендарных кинолентах

Высочайшее качество советского кинематографа признано во всем мире. Люди из разных стран до сих пор с большим интересом и удовольствием пересматривают любимые фильмы эпохи СССР.



Одним из самых выдающихся кинорежиссеров Советского Союза был Леонид Гайдай. Сегодня, 31 января, ему мог бы исполниться 101 год.



В честь этого знаменательного события портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти простой тест из нескольких вопросов и освежить свои знания о легендарных кинолентах. Так ли хорошо вы помните "Операцию Ы", "12 стульев" и "Кавказскую пленницу"? Давайте проверим!