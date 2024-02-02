Простой тест на грамотность: хорошо ли вы учились в школе

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Удивительно, но зачастую школьники, которые непосредственно сейчас изучают русский язык и другие важные предметы, оказываются более эрудированными, чем представители старшего поколения. Конечно, все дело в том, что со временем знания имеют обыкновение забываться.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает проверить, как хорошо вы помните то, чему вас учили в школе. Короткий тест на знание русского языка поможет освежить память и оценить свой реальный уровень эрудированности. Для того чтобы ответить на интересные вопросы, вам потребуется всего несколько минут.
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