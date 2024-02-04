Как отличить настоящий сыр от подделки: несколько простых хитростей в магазине

Всегда следуйте этим правилам, чтобы купить качественный продукт

Чтобы купить настоящий сыр в супермаркете, нужно хорошо постараться. Натуральный продукт, конечно, производится из коровьего, козьего или овечьего молока с закваской, уплотнителем и ферментами. Сама же имитация состоит на 50% из растительных жиров. На полках магазинов это заметить сложно – а потому нужно знать следующие нюансы.

Обратите внимание на цвет продукта. Неравномерность или избыточная яркость свидетельствует о избытке красителей на продуктах. Исключение составляют лишь несколько сортов.

На отрезанном ломтике, согнутом прямо, могут образоваться трещины – это говорит о том, что в производстве использовалось сухое молоко с жирами растительного происхождения.

Ломтик можно придавить и обратить внимание на выделяемую масляную жидкость, либо на ее отсутствие. Если выделяется много жидкости, производитель повысил жирность продукта за счет растительного масла.

Оставьте ломтик на пару дней на открытом воздухе. Подделка непременно покроется трещинами, на поверхности образуются капли масла.

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