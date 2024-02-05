И снова вирусный рост!

Как болеют ОРВИ и гриппом в начале нового 2024 года

Эпидемиологический сезон гриппа и ОРВИ в самом разгаре и, как ранее прогнозировал Роспотребнадзор, в конце января заболеваемость вирусными респираторными инфекциями идет вверх. Специалисты считают, что спад заболеваемости ОРВИ и гриппом стоит ожидать только к концу марта.

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах России, почти 978 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ. Около 14% новых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – примерно 85%, уточнили в Роспотребнадзоре.

С какими симптомами в этом сезоне сталкиваются заболевшие пациенты

Все чаще мы слышим о заболевании единовременно несколькими вирусными инфекциями – такие случаи называют Тридемия. Она опасна тем, что сложно предсказать, как будет развиваться болезнь. Вариантов при этом несколько, все зависит и от вируса, и от иммунной системы человека. Вирусы могут как ослаблять друг друга, так и усиливать воздействие друг друга. При этом и организм человека одновременно испытывает симптомы сразу и коронавируса, и гриппа.

Как лечиться в таких случаях

Врачи считают, что именно комплексный подход к лечению пациентов при вирусных и инфекционных заболеваниях самый эффективный и обязательно должен включать как минимум две составляющие: это симптоматическое и этиотропное лечение.

Симптоматическая терапия направлена на устранение клинических проявлений, таких, как насморк, кашель, температура, головная боль. Но самым важным, пожалуй, является этиотропная терапия, нацеленная на устранение или ослабление причин возникновения заболевания, а именно борьбу с вирусом, попавшим в организм. И чем раньше мы начнем противовирусную терапию, тем быстрее организм сумеет справиться с заболеванием и без осложнений.

По словам доктора биологических наук, заведующей лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАН Ирины Леневой, для профилактики и лечения при ОРВИ и коронавирусе можно использовать такой препарат, как "Арбидол" (действующее вещество умифеновир). "Арбидол блокирует широкий спектр вирусов за счет комплексного механизма действия. В первую очередь, он перекрывает вирусу вход в клетку, препятствуя дальнейшему размножению. Таким образом способствуя более легкому течению болезни с быстрым выздоровлением, снижая риск развития осложнений. Его преимущество в том, что он является препаратом прямого противовирусного действия, то есть проявляет активность только в отношении вируса и не оказывает влияния на иммунную систему человека".

Арбидол популярен не только в России, но и за рубежом. Китайские ученые провели ряд исследований, доказывающих эффективность Арбидола против самых разных вирусов. Умифеновир включен в программу Министерства здравоохранения Китая по диагностике и терапии гриппа и коронавируса.

Врачи отмечают, что применение этиотропных препаратов, направленных на борьбу с причиной болезни, следует начинать как можно скорее, то есть в первые сутки заболевания.

Важно не пренебрегать профилактическими мерами

Чтобы защитить себя от бактерий и вирусов, не забывайте о простых правилах профилактики – носите маску в общественных местах, не забывая менять ее каждые два часа. Чаще проветривайте помещения и мойте руки. Вернувшись домой с улицы, промывайте нос, старайтесь, по возможности, сохранять дистанцию и избегать скоплений людей. Ваше здоровье в сезон простуд и ОРВИ должно стать приоритетом! Будьте здоровы!